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星宇航空以每股20元溢價發行 預計可募資金額為94億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空（2646）28日公告，預計今年底前由興櫃轉為上市，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預計可募資金額為94億元。業界推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。記者黃仲明／攝影
星宇航空（2646）28日公告，預計今年底前由興櫃轉為上市，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預計可募資金額為94億元。業界推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。記者黃仲明／攝影

星宇航空（2646）28日公告，預計今年底前由興櫃轉為上市，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預計可募資金額為94億元。業界推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。

星宇航空公告，為充實營運資金，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，普通股以不超過47萬張為上限，每股面額10元，暫定溢價發行以新台幣20元，預計募集總金額為94億元。

星宇航空上半年稅後純益9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。7月總營收為34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%；7月客運營收30.26億元，月增13%，年增50%，受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。

增資 星宇航空 溢價 營收

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