汎瑋9月下旬上櫃 看好AI筆電換機潮

功能性材料研發、設計及製造商汎瑋材料今年上半年每股盈餘1.84元，預計9月下旬掛牌上櫃。汎瑋電子功能性材料應用面廣泛，看好未來人工智慧（AI）筆記型電腦換機潮；越南北寧廠將於第3季逐步量產。

汎瑋今年上半年營收為新台幣6.56億元，稅後淨利4153萬元，每股盈餘1.84元；汎瑋目前實收資本額為2.26億元，預計9月下旬上櫃掛牌。

汎瑋主要業務是電子功能性材料，應用包括手機、筆電、平板電腦、汽車產業、生技醫療、穿戴式裝置、自行車及運動器材等領域。

汎瑋總經理李輝祥表示，為避免客戶過度集中，公司採取產品及客戶多元化策略；以今年第2季產品應用比率來看，經銷業務占比為32.75%、智慧手機25.33%、筆電15.46%、穿戴裝置及平板電腦分別為5.96%及4.4%，而伺服器、電動車及工業電腦的占比，更從去年的1.68%提升至今年第2季的5.46%，未來將持續擴展產品應用領域，並看好AI帶動的伺服器需求及筆電換機潮。

汎瑋透過專業模切、沖壓、印刷、成型、組裝、貼合等製程，提供客戶於電子產品黏貼、固定、防震、密封、電磁遮罩、導電、絕緣，或電子產品表面防刮、防塵、防水、標識等需求；主要應用材料包括單雙面膠帶、絕緣膠帶、PET絕緣材料、高功能的發泡體及防震材料、PU、EVA泡棉等。

汎瑋在台灣、中國已建立廣大的客戶基礎及緊密關係，客戶包括多家國際電子代工廠及品牌業者；另外看好越南電子產業聚落日漸成熟的市場商機，越南北寧廠今年第3季將逐步導入量產。

汎瑋董事長李家旺指出，越南北寧廠總投資金額逾8000萬元，包括6000萬元廠房建物及2000多萬元土地成本，第3季逐步量產，初期規劃月產能可貢獻營收1000萬元。