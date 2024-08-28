AI、雲端加持！資拓宏宇9月3日登興櫃 每股參考價52元

智慧解決方案商資拓宏宇（6614）9月3日將以每股52元登錄興櫃，該公司憑藉著AI、雲端、大數據等卓越的研發技術能力，打造全方位的數位轉型與永續智能解決方案。董事長吳麗秀表示，資拓宏宇專注於智慧政府、智慧金融、智慧醫療及智慧城市等領域之資訊軟體開發與系統整合，主要業務包括應用系統開發建置服務、雲端服務、軟硬體設備銷售與維運、資安及其他軟體產品代理銷售以及研究開發商品及服務。

吳麗秀進一步指出，公司具備大型資訊系統之系統設計、開發與維運專業能力，並導入及運用熟稔之六大核心技術，行業AI應用方案、產業流程自動化、歐碳永續雲、雲端服務、資料治理管理平台、聯網數據分析與洞察系統等，範圍涵蓋，民生關鍵資訊建設、銀行核心與分行系統，健保醫療費用給付平台、診所雲服務系統，智慧交通控制、鐵道與機場系統，甚至也包括水情監控及防災應變系統等，來經營產業，並協助政府機關及企業客戶，邁向數位轉型及永續發展，以滿足客戶多元化的需求及不斷演進的新技術，為客戶創造實質價值。隨著世界各國允諾淨零時間表、國際許多大廠開始建置綠色供應鏈，落實減碳已迫在眉睫，台灣也於 2024 年確立碳稅和進行碳盤查，2025年將開徵碳稅。

資拓宏宇致力於推動環境永續發展，所提供的歐碳永續雲運用公司在AI與雲端大數據等自動化資料收集分析的核心技術優勢，可協助企業做好碳管理，降低排碳所衍生的成本。此外，生成式AI熱潮不斷，帶動新一波雲端運算市場需求，企業的雲端布局策略將影響未來的競爭力。根據研調機構GII所公布的資料顯示，預估2024年雲端運算市場規模將達到6,882億美元，2030年將達到1.77兆美元，複合年成長率為17.1%。

在雲端服務方面，身為全台前三大軟硬體整合資訊服務公司的資拓宏宇與全球雲端服務領導業者AWS、AZURE及GCP合作，鎖定電信、零售、製造三大產業，提供雲端的架構整合建置服務，以及雲端相關產品代理及銷售，可加強在國際公有雲的服務能量，加速拓展雲端業務。

資拓宏宇在不斷擴大經營之下，推升新接案件營收占比逐年提升，去年合併營收新台幣44.25億元，創下歷史新高記錄，稅後淨利1.69億元，EPS 2.31元。今年上半年合併營收19.23億元，年增1.35%、EPS 0.45元，累計今年前7個月合併營收合計22.19億元，年增3.57%，持續保持成長態勢，全年營收可望再創新高。

展望未來，資拓宏宇除了繼續維持原有的核心競爭力之外，同時將打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，創造公司第二成長曲線，協助企業數位轉型，除了針對國內企業之外，公司也與核心系統軟體商合作，積極協助各銀行建置海外系統，掌握海外擴點商機。