永立榮新藥一期臨床
永立榮（6973）董事長簡奉任昨（27）日表示，該公司透過新藥研發、與美妝保養品雙管齊下策略發展，目前已有一項羊水幹細胞新藥在進行一期臨床試驗；並取得五項美妝保養品創新原料之國際INCI（國際化妝品成分命名）認證。
永立榮目前在新藥開發項目有兩大項目，一是利用人類羊水幹細胞開發治療勃起功能障礙的新藥UA002，這項藥物主要針對糖尿病與攝護腺根除術導致勃起障礙的患者，展開一期臨床試驗，預計年底完成九人收案，待取得臨床數據後，將開展授權活動，並力拚明年啟動二期臨床。
另一項新藥是利用人類羊水幹細胞外泌體的UB003，主要治療中重度乾眼症，已完成初步動物有效性試驗，待完成CMC製程優化後，將進行法規諮詢，申請IND，開展人體臨床試驗。
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