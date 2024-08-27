快訊

無羈押必要！鄭文燦羈押48天 2800萬元交保理由曝光

漢田生技年獲利拚新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

液劑軟袋保健食品龍頭代工大廠漢田生技（1294）董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技為機能保健產品代工大廠，預計今（28）日將辦上櫃前法說會，預計9月下旬上櫃掛牌。

李雨霖分享，隨著各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。

李雨霖進一步表示，漢田使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

保健食品 法說會 生技

延伸閱讀

漢田生技預計9月下旬上櫃 今年營收獲利拚新高

液劑軟袋保健代工龍頭漢田 8月28日辦上櫃前法說會

英業達攻智慧醫材 報捷

獨家／英業達「員工分紅」開獎！人均領1個月全薪 較往年多

相關新聞

光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

絲織廠光明（4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

晶焱：今年獲利要更好

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）昨（27）日舉行業績發表會，總經理姜信欽表示，希望今年營收與獲利表現至少要比去...

上奇雙引擎 業績喊衝

上奇（6123）昨（27）日召開法說，總經理魏茂發表示，下半年雲端服務事業經常性收入動能強勁，海外市場業績也漸入佳境，另...

星亞29日登興櫃 每股45元

台亞集團旗下星亞視覺（7753）昨（27）日宣布，將於明日以每股45元價格登錄興櫃，為集團轉型與專業分工邁出重要第一步。...

大同旗下大世科 AI助攻錢景亮

大同集團旗下大世科（8099）昨（27）日召開法說會，總經理黃文宏表示，今年以來客戶對AI需求強勁，包括企業、政府都積極...

王座公開申購 承銷價70.8元

王座（2751）採競價拍賣作業於昨（27）日完成開標，最低得標價格為67.8元，最高得標價格為82元，各得標單之價格及其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。