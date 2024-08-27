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晶焱：今年獲利要更好

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶焱總經理姜信欽。 聯合報系資料照
晶焱總經理姜信欽。 聯合報系資料照

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）昨（27）日舉行業績發表會，總經理姜信欽表示，希望今年營收與獲利表現至少要比去年持平或更好。

晶焱累計今年前七月合併營收為15.25億元，年減5.7％。姜信欽指出，去年全年每股純益4.2元，今年上半年每股純益2.21元，今年全年表現希望以去年的水準為底標。

至於毛利率方面，姜信欽說，晶焱的毛利率希望維持在四成之上，去年毛利率為45.37％，而今年上半年毛利率為43.5％。

晶焱目前在靜電保護IC市場約排名全球第三大，與第二名市占率差距僅1％左右。姜信欽提到，晶焱原著重發展亞洲市場，但從疫情期間開始，已將觸角延伸到歐美市場。明年的策略目標是維持亞洲市場市占率，甚至向上增長，另外，希望歐美市場能開始有營收貢獻。

姜信欽表示，晶焱過去以消費性應用市場為主，在站穩腳步之後，也切入非消費性應用市場。目前消費性應用約占其業績八成，其他應用則為工控與車用等。

對於AI伺服器與AI PC帶來的商機，姜信欽指出，AI伺服器使用的靜電保護IC數量其實差不多，但平均銷售單價確實有所提升，AI PC則有明顯幫助，不但對相關產品規格要求提升，需求數量也增加。

AI 毛利率

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