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星亞29日登興櫃 每股45元

經濟日報／ 記者李泠秭李孟珊／台北報導

台亞集團旗下星亞視覺（7753）昨（27）日宣布，將於明日以每股45元價格登錄興櫃，為集團轉型與專業分工邁出重要第一步。星亞總經理李柏龍表示，目前在手訂單能見度已達六個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，樂觀看待下半年營運表現。

台亞昨天舉辦法說會及子公司星亞興櫃前法說會，台亞董事長李國光表示，星亞興櫃過程中雖有些阻滯，但在同仁與輔導券商與主管機關協助下解決，加上日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局的積亞、和亞智慧等子公司也積極進行IPO作業，預期未來幾年內將開啟掛牌熱潮。

李柏龍表示，目前在手訂單能見度達六個月，且多個國內外專案將進入下單階段，加上戶外廣告應用主力客戶營運成長策略帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，對星亞整體毛利率、獲利表現帶來正面貢獻。

此外，星亞新一代數位顯示系統7月進入量產，隨著製程優化，產能將提升超過20%。星亞今年前七月業績已較去年同期成長13%，展望下半年持樂觀態度。

星亞前身為台亞半導體旗下系統事業處，2022年從分割獨立，專注數位顯示系統及視覺燈光系統研發與製造，在數位顯示系統有超過40年經驗。

法說會 興櫃

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