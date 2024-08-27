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晶焱盼今年營收獲利表現 至少比去年持平或更好

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶焱總經理姜信欽。記者鐘惠玲/攝影
晶焱總經理姜信欽。記者鐘惠玲/攝影

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）於27日舉行櫃買市場業績發表會，該公司總經理姜信欽表示，希望今年營收與獲利表現至少要比去年持平或更好。

晶焱累計前七月合併營收為15.25億元，年減5.7％。姜信欽指出，去年每股純益為4.2元，今年上半年每股純益為2.21元， 全年表現希望以去年的水準為底標。

姜信欽也說，晶焱的毛利率希望維持在四成之上，而上半年毛利率則為43.5％。

晶焱目前在靜電保護IC市場大約排全球第三，與第二名市占率差距僅1％左右。姜信欽指出，該公司原本著重發展亞洲市場，但從疫情期間開始，已將觸角延伸到歐美市場。接下來明年的策略目標，是在亞洲市場的市占率能夠維持，甚至向上增長，另外希望歐美市場能開始有營收貢獻，這樣就可以期待明年業績成長情形。

毛利率 營收

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