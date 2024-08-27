液劑軟袋保健代工龍頭漢田 8月28日辦上櫃前法說會

液劑軟袋保健食品龍頭代工大廠漢田生技（1294）8月28日將辦上櫃前法說會，預計9月下旬上櫃掛牌，為機能保健產品代工大廠，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田董事長李雨霖表示，各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。

李雨霖分享，漢田生技成立於2007年，初期以中藥材（龜鹿）販售為主，2010年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，2012年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務，目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM及OEM代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝之完整一站式代工服務，另亦從事保健食品原料開發。

漢田生技將於28日舉辦上櫃前業績發表會，預計九月下旬掛牌買賣；該公司2023年全年營收6.25億元、年增率106.65%，稅後純益1.48億元，每股稅後盈餘7.66元，近3年皆維持高成長率。

漢田生技今年7月營收7,711萬元，年增率37.23%；累計前七個月營收已達4.74億元，年增56.20%，營運表現優異；受惠於客戶需求量不斷攀升，下半年進入銷售旺季，全年的營收、獲利有望再創新高。

以漢田生技主要代工大客戶軒郁今年主力品牌「m2輕次方」在邀請韓劇女神孫藝珍擔任產品代言人，產品銷售數量再衝高，漢田的業績也跟著受惠；近期還有多家知名健康飲品來找漢田洽談代工，未來業績還有新成長動能。

漢田使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠；另外，該公司自行研發的超微奈米珍珠粉製程及食品級龜鹿濃縮粉已上市銷售多年，為台灣之主要供貨來源，擁有長期穩定之客源，且該公司廣泛將其應用於ODM產品中，獲利表現良好。