台亞旗下星亞將於8月29日 以每股45元重返興櫃

台亞集團旗下星亞視覺（7753）27日宣布將於8月29日以每股45元價格重返興櫃，為集團積極轉型與專業分工邁出重要的第一步。

台亞今日舉辦法說會及子公司星亞興櫃前法說會，台亞董事長李國光表示，星亞興櫃的過程中雖有些阻滯，但總算在集團同仁、凱基證券、元大證券等輔導券商與各主管機關的全力協助與配合下，可順利在8月29日掛上興櫃市場進行交易，再加上日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局中的積亞、和亞智慧等子公司也陸續積極進行IPO作業，預期在未來幾年內將開啟亞家軍掛牌熱潮。

星亞總經理李柏龍表示目前在手訂單能見度已達六個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，加上戶外廣告（Out of Home）應用主力客戶營運成長策略所帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，將對星亞未來整體毛利率、獲利表現帶來正面的貢獻。

此外，星亞的新一代數位顯示系統已於七月進入量產階段，隨著製程不斷優化，預計產能將提升超過20%。截至目前，今年前七個月的業績已較去年同期成長13%，展望下半年，星亞對營運表現持樂觀態度，預計將進一步推動全年營收與獲利的增長。