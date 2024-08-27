抽籤紅包又來了 這檔增資股抽中賺5.2萬、報酬率34%

新股抽籤又來了，2檔上櫃股及1檔準上櫃股將同步在8月29日至9月2日辦理公開申購，其中，巨有科技（8227）承銷價150元，以27日收盤價計算，若是抽中，可望賺進5.2萬元，報酬率34.66%；聯上（4113）承銷價31.9元，中籤報酬率達43.26%，抽中可賺1.38萬元；預計9月10日掛牌上櫃的王座（2751），承銷價70.8元，中籤報酬率17.23%，抽中可望落袋1.22萬元。

巨有科技辦理增資，8月29日至9月2日公開申購，承銷張數為187張，9月4日抽籤，9月12日撥券，承銷價150元，以27日收盤價202元計算，若是抽中，可望獲利可望賺進5.2萬元，報酬率34.66%。

聯上辦理增資，8月29日至9月2日公開申購，承銷張數為1,700張，9月4日抽籤，9月12日撥券，承銷價31.9元，以27日收盤價45.7元計算，中籤報酬率達43.26%，抽中可賺1.38萬元。

上櫃餐飲股將添新兵，王座預計9月10日掛牌上櫃，競價拍賣27日開標，最低得標價格67.8元，最高得標價格82元，得標加權平均價格71.59元；承銷價70.8元，公開申購8月29日至9月2日進行，承銷張數為518張，9月4日抽籤。以王座27日興櫃收盤價83元計算，若是中籤可望獲利1.22萬元，報酬率17.23%。

王座目前資本額1.7億元，以代理國內外餐食品牌為主要策略，擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主；2021年起連續3年營收逐年成長，今年上半年合併營收6.73億元，年增16.14%，創歷史同期新高。