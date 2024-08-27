快訊

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

抽籤紅包又來了 這檔增資股抽中賺5.2萬、報酬率34%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

新股抽籤又來了，2檔上櫃股及1檔準上櫃股將同步在8月29日至9月2日辦理公開申購，其中，巨有科技（8227）承銷價150元，以27日收盤價計算，若是抽中，可望賺進5.2萬元，報酬率34.66%；聯上（4113）承銷價31.9元，中籤報酬率達43.26%，抽中可賺1.38萬元；預計9月10日掛牌上櫃的王座（2751），承銷價70.8元，中籤報酬率17.23%，抽中可望落袋1.22萬元。

巨有科技辦理增資，8月29日至9月2日公開申購，承銷張數為187張，9月4日抽籤，9月12日撥券，承銷價150元，以27日收盤價202元計算，若是抽中，可望獲利可望賺進5.2萬元，報酬率34.66%。

聯上辦理增資，8月29日至9月2日公開申購，承銷張數為1,700張，9月4日抽籤，9月12日撥券，承銷價31.9元，以27日收盤價45.7元計算，中籤報酬率達43.26%，抽中可賺1.38萬元。

上櫃餐飲股將添新兵，王座預計9月10日掛牌上櫃，競價拍賣27日開標，最低得標價格67.8元，最高得標價格82元，得標加權平均價格71.59元；承銷價70.8元，公開申購8月29日至9月2日進行，承銷張數為518張，9月4日抽籤。以王座27日興櫃收盤價83元計算，若是中籤可望獲利1.22萬元，報酬率17.23%。

王座目前資本額1.7億元，以代理國內外餐食品牌為主要策略，擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主；2021年起連續3年營收逐年成長，今年上半年合併營收6.73億元，年增16.14%，創歷史同期新高。

增資 營收

延伸閱讀

男友中元節撿路邊紅包請吃火鍋 女友得知地點怕爆：不放回去就分手

婆婆稱習俗規定娘家坐月子「我會包個幾百元」 親媽霸氣回擊全網大讚

想替剛出生孩子辦帳戶存壓歲錢 她被告知1事嘆：當媽才知道的事

鬼都嫌棄！台V小金碧碧談觀眾拾路邊紅包被怪風吹走 耳邊被低語：你不要撿

相關新聞

訊聯 攻婦產科外泌體商機

訊聯（1784）昨（26）日參與櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理康清原表示，下半年將透過次世代外泌體新產品，擴大與長期結...

長聖 抗癌細胞新藥有進展

長聖（6712）昨（26）日出席櫃買中心業績發表會，董事長劉銖淇表示，該公司以HLA-G靶點治療實體癌的細胞新藥CAR0...

桓鼎董座鬧雙包 爭議延燒

桓鼎-KY（5543）董事長鬧雙包爭議延燒，桓鼎昨（26）日召開記者會說明，現任董事長莊宏偉指出，董事會決議「合法」、「...

虎山車用鏡頭搶進北美

虎山實業（7736）擴展車用鏡頭市場，打進北美公部門供應鏈，率先搶下美國郵政署「新世代郵務車」十年採購大單，9月出貨、明...

保瑞攜日廠 強攻保健品

保瑞藥業（6472）昨（13）日宣布，集團旗下負責台灣及亞太地區之保健產品與非處方/處方用藥代理與銷售的保瑞聯邦（簡稱保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。