晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收

晶焱今年上半年每股純益2.21元，低於去年同期的2.67元，總經理姜信欽表示，去年下半年業績基期較低，今年每股純益力求與去年相當。歐美市場是明年營運重點，希望能夠開始貢獻營收。

晶焱下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，姜信欽說，晶焱主力產品為靜電防護IC，目前以消費性市場為大宗，比重逾8成，上半年車用比重約6%，工控占12%。

姜信欽表示，晶焱今年上半年營收與毛利率表現不盡理想，累計上半年營收新台幣12.68億元，年減6.7%，毛利率43.5%，較去年同期下滑5.33個百分點，在業外收益挹注下，每股純益2.21元，下滑情況在可控範圍內。

姜信欽說，去年上半年業績基期較高，下半年業績基期較低，今年每股純益將以2023年的4.2元為努力目標。

展望明年，姜信欽表示，希望亞洲市場占有率能夠維持，甚至向上增長，歐美市場是營運重點，期望能夠開始貢獻營收。

法人問到人工智慧電腦（AI PC）對產品的影響，姜信欽說，產品規格將提升，數量也會增多。至於晶圓代工報價，他表示，價格有機會下降，不過，為確保市占率，晶焱可能會隨著市場競爭情況調整產品價格。