桓鼎董座鬧雙包 爭議延燒

桓鼎-KY（5543）董事長鬧雙包爭議延燒，桓鼎昨（26）日召開記者會說明，現任董事長莊宏偉指出，董事會決議「合法」、「合規」，目前仍在與遭解任的前董座張建智協商中，尚未進入法律程序。

桓鼎董事長鬧雙包爭議源起於公司23日公告，原任董座張建智解任，由公司董事總經理莊宏偉兼任董事長，新人事令於22日生效。不過，遭解任的張建智25日發布三點聲明，強調董事會決議無效，他仍是桓鼎董事長。

公開資訊觀測站資料顯示，目前莊宏偉為桓鼎董事長，但經濟部商業司登記在國內負責人為張建智。

莊宏偉強調，仍希望可以透過協商解決此次爭議，希望張建智可以交出公司大章印鑑，若無法順利完成交接，後續不排除走法律程序。對此，前董座張建智昨日亦發出兩點聲明反擊。

針對張建智質疑，莊宏偉昨日還原事發經過，22日桓鼎召開臨時董事會，由張建智擔任會議主席，關於解任原董事長及改選新任董事長皆事先已列入董事會開會通知之討論與表決議案，並非臨時動議。

莊宏偉指出，然原任主席張建智竟以獨立董事未全體出席，無法表決解任董事長為由，未經出席董事過半數同意，逕行宣布散會，然此舉業已違反公開發行公司董事會議事辦法第13條第2項之規定。

桓鼎說明，原希冀憑藉張建智豐富財務相關經驗，客觀數據化精進集團經營能力與發揮執行策略成果，惟近年大陸業務營運管理經營效益不彰，拖累公司整體績效。

對於莊宏偉昨日說法，張建智隨即發出兩點聲明回應，一、莊宏偉違法選任董事長，主管機關未為變更登記，若擅自動用金鑰竄改公司負責人，將依法追訴。若真有50%股東支持，請盡速召集股東會。

二、莊宏偉擔任總經理期間迄今，造成公司虧損，董事會及經營團隊應積極衝刺業務轉虧為盈，絕非透過違法程序造成公司董事長鬧雙包。