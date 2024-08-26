長聖 抗癌細胞新藥有進展
長聖（6712）昨（26）日出席櫃買中心業績發表會，董事長劉銖淇表示，該公司以HLA-G靶點治療實體癌的細胞新藥CAR001，是全球第四個治療實體腫瘤的異體CAR-T療法，其臨床I/IIa試驗預計下個月完成第一位病人收案；此外，長聖目前已有三個細胞製劑廠，第四座生產線已在規畫中，將打造新GMP生產線。
長聖今年上半年稅後淨利1.38億元，年減17.2%，EPS 1.71元；上半年營業利益1.51億元，年增74.9%；前七月合併營收達4.12億元，年增22%，創新高。
劉銖淇說，長聖已有三個細胞製劑廠，第四生產線在台中已在規畫中，將打造新GMP生產線。公司擁有四個技術平台，除了免疫細胞、幹細胞，疫情期間再發展出奈米包覆、外泌體免疫細胞，未來營運將朝二方向前進，一是新藥開發，朝向異體細胞發展，二是CDMO，此收入將支撐新藥開發。
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