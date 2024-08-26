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訊聯 攻婦產科外泌體商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

訊聯（1784）昨（26）日參與櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理康清原表示，下半年將透過次世代外泌體新產品，擴大與長期結盟的近500家婦產科院所共創再生醫學新一波成長。

康清原表示，上半年透過外泌體全球研發代工（Exosome Foundry）新商模，已跨領域到醫療保健、化妝品製造、中醫、藥廠、芳療產業等11個業態、超過上百家客戶，半年內交易客戶數成長八倍，外泌體業績較去年同期成長182%。

康清原表示，面對人口結構改變，外泌體再生醫學成為婦產科新轉機。公司將以外泌體拓展市場的成功經驗及25年累積的龐大客戶基礎，與全台長期耕耘的近500家婦產科院所合作，透過羊水外泌體、臍帶血外泌體，協助婦產科進行生殖醫學、卵巢早衰、子宮內膜過薄等臨床研究，並透過次世代外泌體系列新品，提供全新的加值服務，搶攻再生醫學新商機。

中醫 婦產科 櫃買中心

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