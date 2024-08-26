虎山車用鏡頭搶進北美

虎山實業（7736）擴展車用鏡頭市場，打進北美公部門供應鏈，率先搶下美國郵政署「新世代郵務車」十年採購大單，9月出貨、明年放量，虎山車用鏡頭正式打開北美市場大門。

虎山董事長陳映志表示，虎山從車用把手擴展車用鏡頭，且上半年車用鏡頭占營收比重提前達到10%，毛利率42.3%創下歷史新高紀錄，在產品組合優化與新訂單陸續出貨下，下半年營運可望優於上半年。

陳映志指出，車用鏡頭原本設定年底推升占整體營收比重達10%，但今年上半年已提前達陣，單一品項營收年增26%；因產品組合優化進而帶動整體毛利率提升至42.3%，營業利益率為24.3%。營業費用來自研發的投資由過往營收占比約2~5%攀升至10%，顯示公司深化、優化創新的動能持續提升。

據悉，美國郵政署推動下一代制式的運輸郵務車，這也是美國郵政署30年來首度大規模的採購，預計十年內生產5萬到16.5萬輛的郵務車，虎山的車用鏡頭成功搶下這個商機，並即將從9月開始出貨。

公司表示，持續推進車用電子相關研發投入並擴增車用鏡頭產線，以在地製造及客製化的高附加價值優勢滿足客戶需求是公司營運成長新一波動能來源。虎山投資上千萬成立全球唯一通過 CAPA702/CAPA703車用零件認證實驗室，切入車用 ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商。

虎山目前已經是通過CAPA的唯一高階車用鏡頭供應廠，車用攝像鏡頭的需求前景正熱，2020年時全球每台車平均搭載三顆攝像鏡頭，預計明（2025）年將達4.9顆，2030年並可望達到8.9顆。

虎山新開發的800萬畫素車用鏡頭，具有高畫素、低功耗、嵌入式高動態範圍 (eHDR) 特性，並搭配109 度客製化鏡片滿客戶超低變形量及人眼、機器視覺雙重需求；虎山積極布局國內外專利領先同業，隨著全球汽車產業電動化趨勢加速，車用鏡頭等電子產品需求持續攀升，公司也積極拓展相關產品線，並深耕北美市場。