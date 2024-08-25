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興采訂單 看到明年2月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

興采（4433）軍用製品標案今年下半年出貨高於去年同期，成衣外銷訂單也比去年同期好，能見度已達明年2月，且優於今年同期。

興采拿下國防部302廠經營標案，營運吞下大補丸，公司表示，第2季是產業旺季，加上軍用製品標案出貨挹注，使單季較去年同期與首季轉盈。展望下半年，軍用製品標案將持續出貨，出貨量優於去年同期，但去年集中在第4季，今年出貨較分散。

興采表示，布料則下半年沒有太明顯回溫，今年約達去年九成，其中，美洲市場有復甦跡象，歐洲則偏保守。

興采今年主要營運目標包括提高集團布料染整產量及優化精密塗佈貼合加工技術，並將持續拓展與投入戶外、運動、醫療、軍工四領域，與研發環保低碳排的產品及技術，落實綠色供應鏈。

在新產能方面，興采斥資23億元在桃園觀音重金打造的高階精密染整廠下半年將陸續投產。

國防部

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