宇峻推新遊戲 營運補

遊戲研發商宇峻（3546）新款遊戲《世紀群英傳》將在28日上市，這項產品不僅在iOS、Android等雙平台同步推出，也開放PC版本，透過跨平台的方式全面搶攻市場，衝刺第3季營運。

宇峻指出，《世紀群英傳》繼承公司旗下經典IP《三國群英傳》系列的玩法，同時融入全新元素，為全球玩家打造超越時空的戰鬥體驗，公司已策劃事前預約活動，市場回響不錯。

針對今年產品線規劃，宇峻除5月底推出全球版《閃之軌跡》外，7月自製遊戲《三國群英傳：國戰版》 在中國大陸上線，同時IP授權遊戲 《三國群英傳：鴻鵠霸業》也將在大陸上線，8月自製遊戲《世紀群英傳》則有國際版上線，而 《三國群英傳：鴻鵠霸業》預計10月在台推出。

此外，另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》已取得大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計2025年上市。

展望未來，宇峻強調，今年起將走出營運谷底，第3季開始進入密集的遊戲發行，營運步入收穫期，有信心營收、獲利能再創近期新高點。