快訊

退休自己繳健保遭拒 「須依附子女」…想作自主老人卻被問「遭家暴？」

涉圖利京華城容積率…柯文哲有無交辦 彭振聲今說明

美增兵中東阻爆全面衝突 派雙航母護以色列

宇峻推新遊戲 營運補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）新款遊戲《世紀群英傳》將在28日上市，這項產品不僅在iOS、Android等雙平台同步推出，也開放PC版本，透過跨平台的方式全面搶攻市場，衝刺第3季營運。

宇峻指出，《世紀群英傳》繼承公司旗下經典IP《三國群英傳》系列的玩法，同時融入全新元素，為全球玩家打造超越時空的戰鬥體驗，公司已策劃事前預約活動，市場回響不錯。

針對今年產品線規劃，宇峻除5月底推出全球版《閃之軌跡》外，7月自製遊戲《三國群英傳：國戰版》 在中國大陸上線，同時IP授權遊戲 《三國群英傳：鴻鵠霸業》也將在大陸上線，8月自製遊戲《世紀群英傳》則有國際版上線，而 《三國群英傳：鴻鵠霸業》預計10月在台推出。

此外，另一款遊戲《三國群英傳-策定九州》已取得大陸遊戲版號，該遊戲由宇峻IP授權，星輝負責開發製作與上市，預計2025年上市。

展望未來，宇峻強調，今年起將走出營運谷底，第3季開始進入密集的遊戲發行，營運步入收穫期，有信心營收、獲利能再創近期新高點。

IP授權 宇峻

延伸閱讀

儒鴻第2季財報符合預期 法人估全年EPS有24.5元水準

臻鼎與台光電戰略合作 深化材料研發及智慧製造發展

紳士名作《冬日狂想曲》iOS版推出！出門在外隨時隨地多人開車

LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟

相關新聞

鑫創電子營運逐季揚

工業電腦廠鑫創電子（6680）今年以來受惠於美國警車及歐洲軌道交通訂單挹注，營運維持高檔，邊緣AI相關業務今年開始也成為...

桓鼎生變 董座鬧雙包

桓鼎-KY（5543）董座鬧雙包，該公司23日於公開資訊觀測站公告，董事會解任原董事長張建智，由董事總經理莊宏偉兼任新董...

東洋癌藥獲第六張藥證

東洋（4105）近日宣布，旗下5-Fu類、複方口服膠囊癌藥，已獲得衛福部食藥署（TFDA）第六張藥證，繼胃癌、胰臟癌、大...

櫃買推廣溫室氣體盤查

櫃買中心配合金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及協助發行公司執行溫室氣體盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，攜手...

宇峻推新遊戲 營運補

遊戲研發商宇峻（3546）新款遊戲《世紀群英傳》將在28日上市，這項產品不僅在iOS、Android等雙平台同步推出，也...

櫃買中心擴編團隊 招募四類人才

櫃買中心將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，期待吸引各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。