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櫃買中心擴編團隊 招募四類人才

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，期待吸引各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構，至今已扶植2,500家企業進入資本市場。

櫃買中心積極推動永續發展債券市場，協助企業落實永續發展及邁向低碳轉型，今年7月底永續發展債券流通在外檔數有190檔，流通在外餘額達新台幣5,564.5億元，發行量屢創新高；未來朝扶植優質企業、精進永續發展債券市場、持續研議更多新型態商品、完善資本市場永續生態系及協助提升市場參與者營運韌性五大面向發展。

櫃買中心致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。櫃買員工除享有勞、健保及團保外，另提供交通與伙食津貼、獎金、退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等福利措施，以及多元化教育訓練。

本次招募報名時間自即日起至9月12日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240928）。

債券 櫃買中心

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