工業電腦廠鑫創電子（6680）今年以來受惠於美國警車及歐洲軌道交通訂單挹注，營運維持高檔，邊緣AI相關業務今年開始也成為公司第二成長引擎，今年營運有望逐季走揚，全年營收挑戰年增二位數百分比。

展望2025年，鑫創電子內部訂下工業腦業務每年維持雙位數成長的目標，並將深化與大股東友達的合作關係。除了電動車用電子儀表板導入電動巴士之外，充電樁、機器人等應用也將陸續發酵，為公司帶來更多成長動能。

鑫創電子與友達持續合作之際，先前也與專注於影像數據分析與網路安全技術解決方案提供商大猩猩科技（Gorilla Technology Group）達成戰略合作夥伴關係，共同開發車載人工智慧運算相關技術與解決方案。

針對邊緣AI業務，鑫創電子先前指出，預計AI相關業務今年貢獻業績15%至20%，主要是去年開始有一些設計專案，公司2023年導入邊緣AI的專案約有50項，2024年陸續有小量開始出貨貢獻營收。