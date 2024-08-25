桓鼎生變 董座鬧雙包
桓鼎-KY（5543）董座鬧雙包，該公司23日於公開資訊觀測站公告，董事會解任原董事長張建智，由董事總經理莊宏偉兼任新董座，遭解任的張建智昨（25）日發布三點聲明，強調董事會決議無效，他仍是桓鼎董事長。
張建智昨天發出三點聲明包括：一，8月22日公司董事會散會，無須經出席董事過半數同意。二，董事長之解任及選任以臨時動議為之，無效。三，綜上所述，桓鼎董事長仍為張建智，而非莊宏偉。
張建智發布聲明指出，公開發行公司董事會議議事辦法第7條第5項既規定第1項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，公司自應遵守，無關乎是否僅為取締規定。故8月22日董事會主席係依我國現行法規，合法認定董事長之解任議案無法進行決議，如不遵守上開規定反係放任公司違法，至公司遭主管機關裁罰而侵害股東權益。
桓鼎23日公告， 為配合集團綠能產業發展，重新推舉適任該產業的董事長，引領集團擴大事業版圖，原任董事長張建智解任，由公司董事總經理莊宏偉兼任董事長，新人事令於22日生效。
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