東洋癌藥獲第六張藥證

東洋（4105）近日宣布，旗下5-Fu類、複方口服膠囊癌藥，已獲得衛福部食藥署（TFDA）第六張藥證，繼胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等適應症之外再獲得核可治療乳癌，宣告東洋抗癌產品線愈趨完整。

台灣東洋表示，這次獲新藥證的5-Fu類、複方口服膠囊癌藥，是該公司自2010年從日本代理至今的化療藥物，其由tegafur、gimeracil與oteracil等成分組成，透過不同機轉達到治療便利性並協助提升病人生活品質。

這項藥品目前被核准用於治療胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等適應症，如今取得治療早期乳癌的新適應症後，未來除瞄準每年新增3億到5億元的市場外，更能嘉惠每年約4,000至5,000位乳癌病人。

東洋總經理侯靜蘭表示，乳癌不但發生率高也有年輕化趨勢，為提供醫病多元解決方案，台灣東洋積極針對荷爾蒙受體陽性乳癌、三陰性乳癌、三陽性乳癌、HER2陽性乳癌等四類乳癌領域充實藥物產品線。

此次新增早期乳癌適應症的複方口服膠囊癌藥，使台灣東洋在乳癌症治療領域累積有化療藥物、特殊劑型化療藥物、荷爾蒙治療、標靶治療等四大類型共八項藥品之多、當中更涵蓋早期與晚期的治療用藥，穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。

不僅如此，此次獲新藥證的複方口服膠囊癌藥，1999年在日本上市後，迄今已銷往超過40個國家，已成為國際認可的標準治療藥物。

2022年也獲日本乳腺癌學會列入早期乳腺癌臨床實踐指南，台灣乳房醫學會亦在去年將此複方口服膠囊登載為治療共識，足見該藥品深獲國內外專家信任。

侯靜蘭表示，台灣東洋積極充實乳癌用藥產品線也長年耕耘乳癌治療領域，旗下自製第一個用於乳癌治療的微脂體小紅莓藥物Lipo-Dox，2004年上市迄今也有20年，過程亦與醫療機構緊密合作，產出多達十個以上臨床試驗研究報告。

侯靜蘭說，台灣東洋是少數在全癌症領域經營超過20年的台灣藥廠，不斷為頭頸癌、乳癌、肺癌、胃癌、大腸直腸癌、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤等領域擴充產品線，未來會持續深化「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」以及「自製國產新藥」的三箭策略，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案。