聖州28日登興櫃 每股58元

聖州（7764）預計8月28日登錄興櫃，登錄價格為每股58元。董事長楊明舜昨（23）日表示，聖州憑藉3DTM專車專用立體汽車踏墊及專利止滑技術，取得全球近40國專利，再加上總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，打入美國實地體通路，斥資投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，明年將有突破性的成長。

聖州除了汽內踏墊之外，近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品。

目前聖州位於昆山廠區有兩條產線，屏東廠區完成後初期將從昆山遷移一條生產線，再增設一條生產線，主要由台灣供應市場需求，美國市場除了數位行銷之外，今年並全面性的在五大客戶據點評估舖貨，預計明年新廠完工加入量產之後，聖州的營業額可望快速成長，年營業規模可望突破10億元。

聖州營收有九成來自AM市場，一成供應車廠作為ODM選配，除了台灣與車廠經銷商通路合作，中國大陸與北汽、蔚來合作，透過數位轉型有效擴大市場。