諾貝兒搶市 擬併二藥局

諾貝兒（6844）擴大營運規模啟動併購計畫，昨（23）日公告授權董事長簽署投資意向書，在5.73億元的額度內評估投資專品藥局、合康連鎖藥局，計畫分別取得其藥局相關業務的55%、70%以上的股權。諾貝兒表示，因應樂齡市場商機崛起，將加速布局藥局版圖，提升營運競爭力與未來發展。

明基佳世達集團醫療事業群總經理、諾貝兒寶貝董事長楊宏培表示，諾貝兒寶貝旗下的丁丁藥局從婦嬰用品起家，近來業務擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會的多元需求。同時丁丁藥局將啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市場占有率，強化競爭優勢，確保在競爭激烈的市場中持續領先。

諾貝兒公告有意投資合康生活的藥局通路業務，將以不超過2.1億元的額度，取得該公司70%以上股權，並授權董事長於額度內，簽訂投資意向書以及洽談後續相關事宜。同時，將以不超過3.63億元投資專品醫療器材的藥局通路事業，取得該公司55%股權。

諾貝兒表示，雙方簽署意向書僅表達雙方意願與共識，目前對公司財務及業務尚未產生重大影響，發動併購的主要目的是提升營運競爭力及強化公司連鎖藥局通路市場的布局。此次董事會僅先通過投資意向，相關投資細節，需待完成盡職調查等相關程序後，再另提請董事會討論。

據悉，合康連鎖藥局主要深耕桃竹苗地區大型連鎖藥局市場，目前有12個據點，專品藥局則有十個據點，主要集中在雙北地區，市場預期，若併購案順利推動，將有助據點集中在中南部的丁丁藥局拓展北部市場。丁丁藥局目前以南部門市占比最高達37%，中部30%居次。

同時，丁丁藥局目前在全台有94店，公司年初曾立下目標，年底要破百家門市，併購案有利公司目標提前達陣，且將一口氣來到116個據點。公司先前也曾表示，未來將會透過併購、策略聯盟整合，目標2028年門市將翻倍至逾180家。

丁丁藥局在加入明基佳世達集團，積極打造科技創新的藥局領導品牌，整合藥局上下游相關產業，陸續與虹韻聽力、明基健康生活等相關企業合作。同時，提升每家門市的坪效，提供從嬰兒、熟齡族到銀髮族的一站式安心服務。

在店型方面，則結合商場零售策略，推動聽力店中店及家樂福店中店模式，開創全新商業模式，加速藥局通路的開發與轉型。