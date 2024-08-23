觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均下跌0.42%，本周表現最亮眼的是長期照護概念股諾亞克（7724）股價漲幅超過四成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場成交金額94.01億元、成交1.61億股、成交11.43萬筆，隨著買盤追價謹慎，三項數據均低於上一周，在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的17檔大幅降至八檔。

本周領漲股集中在電子股，一共四檔上榜；其次為生技醫療，三檔入列；其餘三檔散落在不同產業，分別為綠能環保、數位雲端和化學工業，前十強周漲幅在8.7%至45.06%。

本周表現最出色的諾亞克周漲幅45.06%，持續上演蜜月行情，為專業長期照護事業供應鏈整合商，隨近年來全球人口高齡化造成長照需求增長，諾亞克建立軟硬體整合完整長照供應鏈服務，2023年全年營收4.28億元，每股稅後純益（EPS）0.03元。