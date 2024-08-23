宏碁智醫衝刺AI醫療

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團衝刺AI醫療業務，旗下宏碁智醫（6857）與永信藥品集團今年將共同推廣宏碁智醫旗下的智慧醫材VeriOsteo OP智骨篩 （AI輔助骨質密度異常篩檢軟體），延續去年攜手推廣VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變）的效益，持續拓增診所、藥局和醫事檢驗所等合作通路，為宏碁智醫營運增添新動能。

宏碁智醫表示，台灣即將在2025年走向超高齡化社會，骨質疏鬆議題也受到關注。

「VeriOsteo OP智骨篩」為全台首款以胸腔X光篩檢骨質密度異常的智慧醫材產品，搭配永信藥品骨質相關照護產品，進軍相關的健康照護市場。

宏碁智醫除持續拓展台灣醫療事業業務外，在海外市場也陸續傳出捷報， 今年「智視康–年齡相關性黃斑部病變」篩檢軟體取得馬來西亞醫療器材許可，為宏碁智醫布局東南亞市場再下一城。

宏碁智醫目前海外擴張主要以東南亞及南亞市場為主，產品已打入泰國、印度、菲律賓多家醫療院所。宏碁智醫目前仍在衝刺業務，上半年稅後虧損0.12億元，每股虧損0.8元，今年前七個月營收達0.28億元，年增233.8%。

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