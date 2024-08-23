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伊雲谷、博弘 業績上雲端

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
雲端運算示意圖。 路透
雲端運算示意圖。 路透

研調機構IDC預估，今年亞太地區公有雲市場規模將達到508億美元，年增22.4%，並預估2028年將進一步成長至1,030億美元，年複合成長率（CAGR）近兩成，台廠雲端代理商伊雲谷（6689）、博弘等同步受惠龐大的市場商機。

IDC指出，去年亞太地區公有雲服務市場規模達415億美元，年增24%，優於原先預期，主要受到生成式AI崛起，帶動市場對AI平台及數據管理軟體需求大增。

目前雲端運算主要分為基礎架構即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS） 和軟體即服務（SaaS）。IDC數據顯示，去年生成式AI推升SaaS市場大幅成長，維持超過六成占比。

台廠供應鏈方面，伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS原廠專業技術授權，八至九成業績來自AWS平台，2023年與AWS簽署ASEAN亞太區戰略合作協議，今年7月再簽訂大中華區戰略合作協議，伊雲谷也因此成為囊括AWS ASEAN東南亞區暨大中華區兩大區域的戰略合作服務商。

伊雲谷旗下子公司雲動力資訊為Google Cloud菁英合作夥伴，協助製造業、零售業、公部門、娛樂產業數位轉型，並導入生成式AI及各式Google Cloud AI服務。隨著Google雲端服務相關需求持續成長，伊雲谷也將共享商機。

博弘代理包括AWS、Google Cloud、Alibaba Cloud與微軟Azure的公有雲、私有雲及混合雲的整合服務，為AWS大中華區AWS Premier Tier Services Partner核心級諮詢合作夥伴，營運同步沾光。

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