資服廠上奇旗下子公司興櫃資服廠昕奇雲端（7747）今年雲端業務動能持續看旺，相關營收可望逐季增，日本市場可望是主要成長動能，今年底營收占比可望達15%、較目前6%翻倍增，日本市場獲利優於整體平均，是驅動營運向上重要引擎。

昕奇雲端為亞馬遜AWS的MSP（託管服務合作夥伴），雲端收入占比約75%，雲端服務營收已連續18季較前季成長。目前昕奇雲端客戶包括91-APP、玩美移動、LINE TV、KKday、17Live等新創公司。

昕奇雲端今年前七月累計營收達7.9億元，較去年同期大增38.7%，主要受惠全球雲端服務持續成長，帶動客戶需求，加上用戶平均收入（ARPU）增加，海外日本業務也快速成長。

昕奇雲端2023年進軍日本，由於商業模式單純，對工程團隊依賴程度也低，使昕奇雲端日本業務快速成長，截至6月底，日本市場營收占比已快速拉升至6％。

法人指出，昕奇雲端日本客戶ARPU為整體平均的1.5倍，獲利空間優於公司整體平均，今年底營收占比可望達15%，推升獲利。