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勝品今年估賺一股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控廠勝品（6556）今年來自主力美國市場拓展有成，上半年獲利接近去年全年水準，法人預期，勝品全年在穩固美國市場，加上拓展歐洲市場逐步展現成果，全年獲利有望賺逾一股本入袋，改寫新猷。

勝品昨（23）日不評論法人預估的財務數字。勝品今年第2季稅後純益8,889萬元，季增2.6%、年增42.4%，為單季次高，每股純益3.09元，稱冠安控族群，累計今年上半年稅後純益1.75億元，年增49.5%，每股純益6.10元，逼近去年全年6.17元。

其中受惠生產效率提升、產品組合優化，今年第2季毛利率38.19%，連兩季創新高，季增2.46個百分點。依本業獲利表現，第2季營業淨利1.07億元，也是歷史次高，季增7%。第2季業外匯兌收益約488萬元，上半年匯兌收益2,090萬元。

勝品受惠去年底客戶庫存去化已告一段落，今年在回補庫存帶動下，推升上半年獲利表現亮眼，目前勝品主要客戶仍以美國為主，占比約八成，隨美國市場已趨飽和，為分散市場，近年以歐洲市場為布局重心，去年底已有新客戶訂單挹注，估計營收占比逾一成，長期朝前兩大客戶不超過五成的目標下，逐步分散。

勝品為專業ODM安控廠，依客戶分布結構，北美市場占比逾八成，歐洲10%-15%比重居次，台灣與亞洲市場合計約5%。昨天股價收114.5元，上漲0.5元。

勝品預期，資訊安全議題在貿易戰中成為關注焦點，安控產業正是資訊安全高度關聯產業，並且直接與各國家的國家安全息息相關，儘管今年全球經濟政治持續動盪，不過，客戶下單動能在美中貿易戰轉單效應與庫存去化後，逐步恢復市場需求動力。

另一方面，因應地緣政治挑戰，在客戶要求下，目前勝品主要生產基地都在台灣，目前也考慮在台灣之外尋求第二生產基地，勝品強調，仍須先強化生產線自動化智慧智造，才能進一步模組化轉移，未來AI智慧製造，要更貼近客戶服務。

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