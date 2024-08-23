智崴法說會／喜迎未來十年遊樂設備產業黃金成長期

體感設備龍頭大廠智崴（5263）23日舉行法說會，董事長歐陽志宏表示，遊樂設備產業即將進入黃金十年成長期，在主題樂園業者大舉投資，且產業供需失衡下，整體市場規模成長到2.8倍，因此對智崴未來十年成長相當樂觀。此外，智崴已從單純生產硬體逐步轉型結合創意內容，打造完整解決方案，帶動專案金額明顯攀升。

歐陽志宏指出，未來將透過拓展新業務、擴大生產基地、提升效率、加強設計與內容生產等四大策略推動營運成長。

歐陽志宏表示，主題樂園遊樂設備市場的競爭對手在疫情衝擊下相繼退出市場，而以IAAPA（國際遊樂園及景點協會）疫情前2019年與2023年亞洲參展廠商數量比較，2023年參展廠商減少33%。

不過，國際主題樂園陸續宣布鉅額投資計畫，包含迪士尼未來十年將投入600億美金於主題樂園與郵輪項目，今年8月更在D23全球粉絲大會上公布體驗部門推動的多項樂園拓建與更新計畫；NBC環球集團宣布將於英國興建歐洲首座環球影城；中東地區也積極推進「願景2030」投資休閒娛樂建設。

歐陽志宏強調，遊樂設備產業即將進入黃金十年成長期，且在產業供需失衡下，整體市場規模成長到2.8倍，對未來十年成長相當樂觀。

面對供應商減少，而市場需求大於供給的情況，智崴已著手提升整體產能，透過橋頭科學園區新廠房的建置提高生產動能與降低生產成本。新廠房總投資金額預估達6,000萬美金，預計明年第4季完工、2026年投產。

隨著國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為了因應市場推升的需求，新建廠房將作為先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，填補產能不足的市場空缺。面對國際主題樂園市場的改變，智崴憑藉軟、硬體整合技術和多元化發展策略，迎接未來主題樂園產業界的快速成長期。

除了大環境競爭態勢變化，智崴自身也做出改變。過去智崴主要銷售體感遊樂設備方案，單價約500-1,500萬美元，迄今在全球已有105座體感遊樂設備，市占率高達九成，是全球第一大供應商。

歐陽志宏指出，現在智崴轉型當將故事轉化為精采體驗的實現家。換言之，就是將創意內容結合智崴既有的尖端硬體技術，打造完整解決方案模式，單價提升至1,500至5,000萬美元，目前已接到3個整合型案子，專案金額有明顯攀升。