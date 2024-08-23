國泰證券、櫃買中心再度合作 前進星馬辦海外投資論壇

國泰金控（2882）旗下子公司國泰證券與證券櫃檯買賣中心（櫃買中心）前進馬來西亞及新加坡，攜手當地最大金融集團Maybank Investment Banking Group，聯合舉辦海外投資論壇2024 Taiwan AI Focused Corporate Day，邀集國內共7家具代表性科技上櫃企業一同參與，包含穩懋（3105）、弘塑（3131）、宜特（3289）、雙鴻（3324）、譜瑞（4966）、M31（6643）及群聯（8299），與當地機構法人近距離交流。

國泰證券表示，本屆論壇匯聚了來自世界各地的AI領域專家、企業高管及投資機構代表，藉由與國際投資者的交流與合作，深入探討AI技術的前景發展與未來趨勢。此次論壇期盼能讓投資人更加認識台灣AI企業的創新能力、人才儲備及在ESG永續經營的努力，為國內資本市場注入活水。

回顧近一年趨勢，全球AI產業興起、高漲的通膨出現趨緩跡象，股票市場也將迎來更充沛的資金，而此次投資論壇正提供了一個集知識、資源和人脈於一體的交流平台，有助於國際投資人在複雜多變的市場環境中做出更明智、更高效的投資策略。

此次投資論壇為櫃買中心再度與國泰證券攜手前進星馬，櫃買中心以推動經濟發展為目標，扶植台灣特色企業、活絡市場成交量，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務，在台灣證券市場扮演不可或缺的重要角色。

國泰證券為國內「全方位數位券商」的領航者，積極突破傳統的券商經營模式，以「設計思考、數據驅動、敏捷開發」的思維，在投資服務、資產管理和金融諮詢方面皆擁有豐富的專業經驗，透過核心競爭優勢，協助顧客在資產管理上靈活運用各種衍生性商品，進行組合、避險、套利或價差等交易，並於可控制的市場風險範圍內，獲取長期穩健的投資收益。在櫃買中心、馬來亞銀行及國泰證券三方共同努力下，本屆論壇的成功舉辦，代表著台灣AI產業在全球市場中的影響力進一步提升，也為未來的國際合作創造更多的可能性。