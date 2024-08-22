振宇布局長照、智能回收

經濟日報／ 記者嚴雅芳徐牧民／台北報導

振宇五金（2947）昨（22）日宣布引進全新第二代智能回收機，與和全豐光電業者合作推動資源永續循環工作，計劃首站在台中總部旁的經貿概念店啟動智慧回收機，提供高效率的回收服務。此外，振宇五金也正式推出長照輔具商品銷售服務，滿足有長期照護需求的家庭。

振宇五金董事長曾善表示，智慧回收的時代已經來臨，預計在十家振宇五金賣場啟動智能回收機，為社區提供更便捷的回收管道，達成資源循環的目標。而新增的長照輔具商品銷售與安裝服務，除了對社會福利的重視，也期望透過這些活動，吸引更多消費者參與，為需要長照服務的家庭提供實質的便利與幫助。

振宇五金2024年上半年在會員經營及市場拓展方面皆取得顯著成績。公司表示，上半年會員客單價提升至416元，較2023年同期的409元成長了1.01%。同時，會員來客數達到149萬人次，相較於2023年同期增加了11.8%。截至目前，振宇五金的總會員數已突破53萬人，會員營收亦成長了14.3%。

振宇五金今年並積極推動環保永續發展，引進全新第二代智能回收機。公司表示，智慧回收機受理回收的品項包含PET寶特瓶、電池，能自動辨識並分類可回收物，消費者只需簡易操作即可完成回收。為了推動環保回收，振宇五金與全省和全豐回收機合作推出回收寶特瓶與廢電池的行銷活動，讓消費者在參與環保行動的同時，也能獲得豐富的回饋。

環保 長照

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