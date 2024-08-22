維田7月EPS 0.09元 衝自動化業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠維田（6570）遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公布自結7月稅前盈餘592萬元，年減62%；歸屬母公司業主淨利338萬元，年減84%，每股純益0.09元，不如去年同期的0.58元。

維田本波股價自8月14日開始起漲，8月15日起連續四天攻上漲漲停板，8月21日回檔下跌，昨日重啟漲勢，終場收在73元，上漲1.8元，漲幅2.53%，累計近十日股價上漲43.7%。

展望後市，維田董事長李傳德預估，今年主要成長動能來自自動化業務，預計下半年營運將優於上半年，第4季將有不少專案發酵，全年營運將逐季成長，2024年仍以營收、獲利均超越2023年為目標。

李傳德分析，以市場別區分，歐洲方面北歐還在成長、西歐持平，南歐下半年有些專案回來，美國則可能衰退，主要是市場需求不佳影響。至於亞太區台灣維持持平或小幅成長，東北亞日韓市場則在打底階段。

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維田股價飆漲 公告7月 EPS 0.09元

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