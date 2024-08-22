網家 進擊返校商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商業者搶攻開學前返校商機，電腦3C為主力熱門項目。網路家庭集團（8044）旗下PChome 24h購物持續提升核心服務價值，攜手華碩集團旗下翔碩科技推出「筆電舊換金」服務，不限筆電品牌或狀態，消費者只需在回收估價網頁進行線上估價，確認最終回收金額後，以「PChome電子禮券」買新筆電，還可再享有額外的5％加碼，針對華碩品牌筆電，也有「華碩保證回購」的高估價方案。

PChome 24h購物指出，7月下旬開始，「筆電」持續攻占熱搜關鍵字排行榜前五名，近期買氣也明顯攀升，觀察8月1日至19日，站上AI筆電銷量與前一個月同期相比成長近二成。

網路家庭近期將資源積極投入家電、3C、電腦等業務，包括家電快速送貨，電腦有「PChome 24h購物安裝服務中心」線下安裝升級，並額外加值「筆電延長保固服務」等業務，昨（22）日再攜手華碩，讓消費者電腦折舊換購物金轉購入新筆電，同時減少電子廢棄物，實踐綠色循環經濟。

筆電 華碩

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