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東捷7月EPS 0.29元 賺贏上半年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

東捷（8064）遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益4,700萬元，年增38%，每股純益0.29元，單月每股純益即賺贏上半年總和。

東捷昨天股價下跌0.8元，成交量逾1.73萬張，收63元，呈連二跌走勢。相較於8月6日收盤價48.15元低點，8月20日來到波段高點65元後壓回，昨天收盤價63元，波段漲幅達30%。

東捷在半導體先進封裝領域推出一系列解決方案，包括開發重佈線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應FOPLP製程需要。

極光 每股純益

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