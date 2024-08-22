臺慶科 奪AI大訂單

電感廠臺慶科（3357）強攻AI商機報捷，旗下應用於GPU主板TLVR電感打進全球兩大GPU廠供應鏈，預計第4季開始出貨，明年有望放量，並持續協同客戶繼續開發AI伺服器用料，衝刺業績。

臺慶科昨（22）日參加產業暨企業論壇，釋出以上訊息。法人看好，隨著AI布局報捷，加上車用電子應用續強，網通及PC市場回溫，有助推升臺慶科下半年營運優於上半年，明年持續上攻。

業界分析，過去伺服器以多顆電感分流降低負載，隨AI興起，AI伺服器所需電流愈來愈高，傳統方案無法完全解決AI伺服器需求，臺慶科開發應用在GPU主板TLVR電感，利用耦合電感串聯調諧電感，可將規格拉升至100安培甚至200安培，滿足大功耗AI伺服器需求。

研調機構集邦科技（TrendForce）發布的AI伺服器產業報告指出，今年大型雲端服務供應商（CSP）及品牌對於高階AI伺服器需求強勁，帶動今年AI伺服器出貨成長，估今年全年出貨將年增41.5%，產值上看1,870億美元，且動能將延續到2025年。

法人看好，AI新應用向上趨勢明確，臺慶科開發應用於GPU主板TLVR電感打進美系兩大GPU廠，將搭上AI伺服器放量的趨勢，為業績吞大補丸。

同時，臺慶科還偕同客戶端開發AI伺服器用料，在AI趨勢中憑藉優異的技術，站在最前端。

另外，零組件升級潮也成為臺慶科新的業績動能。公司指出，過去DDR 4模組未使用電感產品，伴隨傳輸速度及頻率提升，DDR5模組需要提供更多線數給資料匯流排，輸出電壓準確度提高，新一代DDR 5將電源管理IC放在模組上，同步搭載電感產品，成為電感新的出海口。

臺慶科認為，DDR 5今年滲透率雖然還不是太高，明年就有機會全面性拉升，加上轉投資固態電容廠鈺邦的客戶幾乎都有做DDR 5，正向看待2025年在換機潮及AI PC帶動下，DDR 5出貨量將較今年呈現數倍增長。

針對市況，臺慶科說明，在車用持續成長下，網通及PC應用回溫，下半年營運將優於上半年。法人看好，臺慶科下半年獲利可望較去年同期顯著提升，在轉投資鈺邦產生的業外貢獻下，毛利率將穩定向上。

臺慶科說明，該公司今年會推出網通應用新品，調整效益逐步顯現；電腦相關應用方面，已經逐漸感受到回暖跡象；車用電子也有新客戶加入，比重會站穩、並回到三成左右。