系統電機器人 Q4出貨

系統電（5309）受惠工業電腦（IPC）新客戶第4季開始放量出貨，同時因應客戶需求，系統電整合IPC、感測器及鋰電池模組等零組件，推出自主運送機器人，預計下季出貨。

系統電昨（22）日應邀參加券商法說會，釋出營運展望與新品布局。法人看好，在產品組合優化效益帶動下，系統電下半年毛利率有望維持逾25%水準。系統電不評論法人預估的財務數字。

系統電近兩季受車市低迷影響，胎壓偵測器（TPMS）產品出貨量下滑，衝擊營收，惟受惠其他新品獲利躍進，第2季毛利率達25.77%，創單季次高。

系統電第2季稅後純益5,362萬元，季減20%，年減15%，每股純益0.28元；上半年稅後純益1.2億元，年減13.6%，每股純益0.64元。系統電昨天股價收43元，下滑1.3元。

過去TPMS占系統電營收比重高達八至九成，今年因車市需求轉疲，占比下滑至七成。系統電表示，隨IPC過去兩年耕耘的新客戶預計今年第4季出貨量能有望爬升，估計TPMS營收占比可能再降至六成，加上鋰電池模組開始小量出貨歐美、日本等地，有助產品組合優化。

系統電持續在TPMS領域積極爭取新客戶，今年有機會拿下一至兩家歐美指標車廠客戶訂單，包括電動車及傳統燃油車。公司預期，該訂單有望於2025年底至2026年貢獻業績。

因應客戶訂單需求，系統電赴美國德州建廠，預計下半年德州新廠開始進入量產，鎖定TPMS、IPC、BBU、ESS儲能系統、鋰電池模組等，主要提供車用電子、資料中心、衛星通訊、半導體廠、工業4.0自動化等客戶，預計美國廠投資將逾3,000萬美元。