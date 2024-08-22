凱崴 下半年力拚轉盈

PCB相關鑽針鑽孔廠凱崴（5498）昨（22）日召開法說會，凱崴總經理初從維指出，受惠於市場需求提升，下半年營運有望擺脫往年虧損，配合PCB客戶在AI相關、電動車及衛星通訊等產品服務，看好下半年營收及獲利較上半年成長雙位數。另外，泰國兩期投資估計超過新台幣上億元，且仍看客戶需求調整產能配置擴產。

初從維表示，公司因應客戶需求擴充產能，上半年鑽針受到大陸同業內卷，毛利率較差，鑽孔毛利率較高，並在大陸與泰國擴產，凱崴計畫大陸湖北黃石成立鑽孔代工生產據點，預計9月投產，就近服務當地客戶。泰國也計劃設立生產基地，第一期廠區預計今年第4季投產，第二期則看客戶需求，最快2025年第2季開始。

初從維提到，泰國兩期投資估計超過新台幣億元，且會看客戶需求調整產能配置擴產。至於今年資本支出，主要是黃石與泰國投資，預估超過1.5億元，明年會視看泰國廠發展需求有所調整。

至於今年產能增加方面，他提到，下半年鑽針事業部預計產能再增加25%至30%，鑽孔事業部預計設備產能再擴增20%至30%。

展望未來，初從維說，觀察2024上半年市況，仍持續先前走勢，消費性電子產品及通訊類等產品之需求疲軟，市場主流仍以AI同服器相關產品及車用板需求為主，帶動高階多層板需求旺盛。凱崴掌握重要客戶的合作契機，帶動整體營運成長，虧損幅度已大幅收斂。

凱崴提到，今年第2季鑽針營收占比達46%，基板與鑽孔占54%。今年第2季與上半年表現較去年同期成長二成以上，營收成長主要來自去年第4季開始AI與電動車應用成長。

凱崴今年上半年每股純益0.04元，較去年同期0.78元減少，不過今年第2季單季虧損已較去年同期收斂，每股虧損0.04元，較去年同期虧損0.14元改善。