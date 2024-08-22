91APP 上半年獲利躍進

91APP近六季EPS 圖／經濟日報提供

電商全通路SaaS軟體服務業者91APP（91APP*-KY）（6741）公布今年上半年財報，營收7.56億元，年增16%，營業利益2.25億元，年增19%，歸屬母公司淨利達2.37億元，年增36%，每股純益2.02元。上半年財報相關數字均創歷史同期新高。

推估91APP第2季營收3.84億元，季增3%，年增18%；營業利益1.15億元，季增4%，年增16%；歸屬母公司淨利1.17億元，季減2%，年增18%，單季每股純益1元，較前一季1.02元略減，但優於去年同期的0.84元。

91APP先前已公布7月營收達1.24億元，月減5%，年增18.27%，累計今年前七月合併營收8.81億元，較去年同期成長16.91％，7月與前七月營收均創同期新高。

91APP表示，國內實體電商不斷發展，中大型品牌客戶營運效益增強，整體品牌D2C業績規模逐漸擴大，為91APP營收貢獻帶來挹注。

近五年台灣電商市場發展，成長趨勢持續向上，實體電商更為主要動能之一。根據經濟部最新統計資料，至2024年第2季，台灣電商滲透率已從過去疫情前的10%左右，增長至現在的13.3%，趨勢仍向上。

實體電商占整體電商達三成左右，成長率優於一般電商。

91APP指出，已協助許多中大型實體零售品牌與通路客戶，快速切入D2C市場，布局實體電商，目前需求與成長空間仍大，展望後市，整體規模可望持續攀升。

展望下半年，進入零售旺季，周年慶、雙11、雙12、耶誕節等零售電商重點檔期，在消費旺季挹注下，D2C成長可期。

91APP將持續以「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」雙成長引擎，助力更多中大型零售品牌與通路客戶，放大D2C與OMO經營效益，帶動業績成長，進一步促進台灣電商滲透率不斷提升。