紅木財報／進入精品產業傳統旺季 看好下半年營運穩步攀升
紅木-KY（8426）上半年營收表現創歷年同期新高，下半年進入精品產業傳統銷售旺季，依目前在手訂單及洽談中的專案來看，紅木預期下半年度的營運情況將穩步向上，且持續暢旺。
紅木上半年合併營收11.34億元，主要以L、H、T、M等品牌客戶為主，地區別則以東南亞、印度、中東、美國等地為出貨熱區，上半年業績重現去年同期榮景，且創下歷來上半年的營收記錄。
紅木表示，當前東歐、中東持續的戰火危機及歐美經濟下行的壓力，國際航運成本將再度成為影響毛利的重要因素；紅木繼續承接印度M品牌客戶新籌備的大規模展店計畫，M客戶預計到2028年每年在當地市場將有50~60個專案開展。
紅木指出，下半年受惠於T品牌在澳洲市場的擴大布局，及多個品牌客戶在東南亞數個大型專案工程及室外幕牆的業務加持，預估將是下半年業績成長的重要利基。
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