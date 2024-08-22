興采法說會／軍用標案下半年出貨增 成衣能見度達明年2月

興采（4433）22日舉辦法說會，副總王淑芬表示，軍用製品標案今年下半年出貨高於去年同期，成衣外銷訂單也比去年同期好，能見度已達明年2月，且優於今年同期。布料則下半年沒有太明顯回溫，今年約達去年九成，其中，美洲市場有復甦跡象，歐洲則偏保守。

興采今年第2季稅後純益3,255.9萬元，每股純益0.54元，較去年同期與首季皆呈現虧轉盈，累計上半年稅後純益823.8萬元，每股純益0.14元。興采拿下國防部302廠經營標案，營運吞下大補丸，公司表示，第2季是產業旺季，加上軍用製品標案出貨挹注，使單季較去年同期與首季轉盈。展望下半年，軍用製品標案將持續出貨，出貨量優於去年同期，但去年主要集中在第4季，今年出貨則較分散。

興采今年主要營運目標包括提高集團布料染整產量及優化精密塗佈貼合加工技術，並將持續拓展與投入戶外、運動、醫療、軍工四領域，與研發環保低碳排的產品及技術，落實綠色供應鏈。

在新產能方面，興采斥資23億元在桃園觀音重金打造的高階精密染整廠下半年將陸續投產。王淑芬表示，新廠占地12,000坪，導入工業4.0，建置自動化和智慧化工廠，投入環保製程。該廠已於上半年驗收，第2季小量生產，預估將於第4季量產，每月產能規劃450萬碼，主要生產針織、平織／彈性系列，另包括超輕薄布料和天然纖維交織布料。至於原先規劃的越南廠則暫停，目前資源轉回台灣新廠。

隨著興采觀音廠完工，將大幅提高集團布料染整產量，持續拉高自製比率，減少損耗進而提高產品利基，增加接單競爭力。公司表示，該廠折舊預計從今年第3季正式提列，估一年增加1億元的折舊金額，下半年產能利用率估三到四成，明年會逐步攀升，預估布料自製率明年會來到五成以上。