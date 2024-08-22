維田股價飆漲 公告7月 EPS 0.09元

工業電腦廠維田（6570）近期因股價飆漲，達公布注意交易資訊標準，故22日公布今年7月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利年減84%，單月每股純益（EPS）達0.09元，低於去年同期的0.58元。

維田今年7月營收7,298萬元、年減14%，稅前淨利592萬元、年減62%，歸屬母公司業主淨利338萬元、年減84%，單月EPS達0.09元，低於去年同期的0.58元。

維田自本月14日開始起漲，15日起連續四天漲停，21日股價回檔下跌，今日重啟漲勢，終場收在73元，上漲1.8元、漲幅2.53%。累計近10日股價上漲43.7%。

展望後市，維田董事長李傳德預估，今年主要成長動能來自自動化業務，預計下半年營運將優於上半年，第4季將有不少專案發酵，全年營運將呈現逐季成長態勢，目標仍是今年營收、獲利超越去年。

李傳德表示，從維田今年下半年訂單來看，應該是比去年同期好，預估第3季業績將呈現季比、年比成長，而不少專案將於第4季發酵，包含東南亞及歐洲客戶。

李傳德分析，以市場別區分，歐洲方面北歐還在成長、西歐持平，南歐下半年有些專案回來。美國則可能衰退，主要是市場需求不佳影響。至於亞太區台灣維持持平或小幅成長，東北亞日韓市場則在打底階段。