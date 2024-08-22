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寶晶能源8月26日登錄興櫃 攻氫能生質能商機

中央社／ 台北22日電

寶晶能源表示，下半年攜手策略夥伴，拓展澳洲與菲律賓再生能源市場，除了太陽能和儲能建設，也開始布局氫能和生質能等業務發展機會。

寶晶能源將於26日起登錄興櫃掛牌，每股認購價42元。

寶晶能源21日透過新聞稿說明，成立初期專注開發、投資、興建、維運並長期持有太陽能案場，現有併聯量體超過120MW，電力除供給台電外，近期多售給RE100企業或其供應鏈業者，目前87%營收來自售電收入，在光儲合一的儲能系統也是100%自行開發持有，總計達26MW/69MWh建置量體。

寶晶能源指出，除了積極推展太陽能和儲能建設，更開始尋求氫能和生質能等業務發展機會。

在海外布局，寶晶能源表示，今年上半年與日商大和房屋工業簽署合作意向書，開展台日兩地合作計畫，下半年將攜手策略夥伴，積極拓展澳洲與菲律賓再生能源市場。

寶晶能源總經理陳來進表示，下半年鎖定潔淨能源結合儲能的解決方案，針對新建商辦、住宅等低碳大樓和綠色工地，拓展業務範疇。

寶晶能源今年上半年營收新台幣4.7億元，較去年同期成長24%，上半年毛利率49.46%，年增5.8個百分點，上半年稅後淨利1.14億元，年增近8成，也超過2023年全年獲利，上半年每股基本純益0.57元。

再生能源 太陽能

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