新漢 發表人工智慧助理

工業電腦廠新漢（8234）強攻機器人及AI商機，旗下新漢智能昨（21）日在自動化大展上發表自主研發的生成式AI助理－AI企業戰情室GPT及智慧工廠元宇宙Smart IoT nDAS，針對機器人相關合作，新漢表示，主要提供開放標準的控制器；正崴初期僅供集團內部使用，但訂單量已相當可觀，至於與諧波減速機廠盟英的合作，預計明年中看到業績貢獻。

新漢智能表示，此次在自動化工業大展發表最新工廠管理生成式AI戰情室助理，是針對製造業現場管理者面臨的營運、流程、KPI管理等問題，包括作業現場資訊不即時、缺工、用電問題、產品履歷追蹤、產品碳足跡、品質報表等，提供最佳解方，同時呼應地球永續及淨零碳排的目標。

此外，要將生成式AI助理功能全面導入自動化產業，前端最關鍵的任務是各項數據蒐集，新漢智能開發設計的「手掌上的元宇宙」nDAS，是一款獨特且跨領域的AIoT智慧物聯網創新設備，是集合I／O、閘道器、邏輯流程控制、戰情儀表板等功能，目前已取得美國、歐洲、台灣、中國大陸等多地新型與設計專利。

新漢董事長林茂昌指出，新漢是硬體起家，但逐步發展軟硬結合，最明顯就在智慧製造有很多成功案例，這幾年智慧製造累計成功案例不下百個，如機器人業務與正崴合作，把工廠裡機器的控制器全換成新漢產品。

新漢智能總經理林弘洲表示，與正崴的合作，主要是提供開放標準的控制器，目前正崴初期僅供集團內部使用，但即使如此，正崴訂單的量已非常可觀。

新漢也與盟立旗下諧波減速機盟英合攻機器人，新漢智能預計，相關合作案將於明年中旬可看到業績貢獻。