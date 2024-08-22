威剛攜研華 搶AMR商機

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（21）日宣布，與研華在基於輝達Nova Orin平台上，成功打造AI自走機器人（AMR），具有高整合性與強大AI運算效能，AMR系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少70%導入時間，部署時程相當加速三倍。

威剛指出，攜手研華於國內醫院成功導入C-Rob智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入AMR，對抗缺工危機。

威剛使用Isaac ROS 2打造醫院消毒自主機器人，結合AI技術可自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。

威剛強調，醫院專案展現公司開發AMR車體技術與精良的軟體能力，整合自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同AI軟體技術，完成AMR同步定位與地圖建構技術，使AMR可在任何地點操作順暢。

為加速部署，下一代威剛AMR車體系統整合研華MIC-732-AO系統。MIC-732-AO為基於具高整合性的輝達 Nova Orin可加速整合相機感測器；威剛也完成輝達Isaac Perceptor整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速AMR部署時間。研華與威剛持續合作，下一步與輝達專家合作整合輝達Omniverse，使用Omniverse來模擬其AMR工作環境。