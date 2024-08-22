威剛攜研華 搶AMR商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（21）日宣布，與研華在基於輝達Nova Orin平台上，成功打造AI自走機器人（AMR），具有高整合性與強大AI運算效能，AMR系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少70%導入時間，部署時程相當加速三倍。

威剛指出，攜手研華於國內醫院成功導入C-Rob智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入AMR，對抗缺工危機。

威剛使用Isaac ROS 2打造醫院消毒自主機器人，結合AI技術可自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。

威剛強調，醫院專案展現公司開發AMR車體技術與精良的軟體能力，整合自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同AI軟體技術，完成AMR同步定位與地圖建構技術，使AMR可在任何地點操作順暢。

為加速部署，下一代威剛AMR車體系統整合研華MIC-732-AO系統。MIC-732-AO為基於具高整合性的輝達 Nova Orin可加速整合相機感測器；威剛也完成輝達Isaac Perceptor整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速AMR部署時間。研華與威剛持續合作，下一步與輝達專家合作整合輝達Omniverse，使用Omniverse來模擬其AMR工作環境。

威剛 研華 輝達

延伸閱讀

SK電信將打造「GPU農場」 將全數採用輝達晶片

微星AI機器人獲半導體大廠訂單 每年業績翻倍成長

輝達推數位人小型語言模型 遊戲角色對話更生動

威剛攜手研華 打造基於輝達平台的AI自走機器人

相關新聞

櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司2024年第2季財務報告，櫃買中心已於8月16日至21日陸續推出三場次特色產業主題的「櫃買市場業績發表會」，...

南俊伺服器 營收喊衝

南俊國際（6584）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，代理發言人任忠仁表示，該公司因應輝達（NVIDIA）GB200所...

中台9月上市 訂發展七策略

中台（6923）預計9月掛牌上市，昨（21）日召開上市前業績發表會，董事長鄭光傑指出，公司將朝環境保護工程、碳捕捉再利用...

中光電 奪軍用無人機標案

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人公司參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案評選，根據國防部公布決...

寶晶能源 26日登興櫃

太陽能系統整合商寶晶能源（6987）近期通過櫃買中心核准，將於8月26日起登錄興櫃，興櫃認購價每股42元，為國內綠電族群...

力致 強攻浸沒式水冷

散熱模組廠力致（3483）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，總經理連春源指出，公司看好水冷市場需求，目前正積極擴充產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。