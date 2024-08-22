廣運接單旺 力拚虧轉盈

廣運（6125）執行長謝明凱昨（21）日表示，今年在半導體市場已經掌握不少訂單，包括無人搬運車（AMR）、天車（OHT）兩項產品，第4季陸續裝機，估計今年可貢獻逾億元營收。

廣運整體在手訂單超過60億元；展望下半年營運升溫，可望扭轉第2季虧損劣勢，全面轉虧為盈。

廣運參加台北國際自動化工業大展，規劃五大展區，分別是智慧搬運區、智慧揀貨區、智慧製造區、智慧儲能區及半導體區，涵蓋八大產品，機械手臂智慧揀選、AI分選、智慧物流中心、I TRAK智慧系統、無人搬運車、巡檢機器人、智慧儲能液冷散熱方案及半導體自動化物料搬運系統。

謝明凱指出，廣運是台廠中少數有液冷系統和水電、弱電及監控系統等多方面AI應用系統整合能力，與其他的散熱廠發展方向並不相同，將配合爭取政府預定斥資100億元興建算力中心商機，廣運將分食AI資料中心及伺服器布建商機，目前也有東南亞地區業者委託廣運設計資料中心。

廣運受惠於智慧自動化需求勁揚，包括知名電商智慧物流發貨中心、一般工廠智慧製造、高密度倉儲物流及政府公共工程，2023年成立半導體事業，去年購入桃園平鎮廠房，並與策略夥伴合作，提供一系列AI導入應用方案。

另外，廣運的水冷散熱事業群今年將完成分割與子公司金運公司合併，朝上市櫃規畫。