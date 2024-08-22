達明 今年營收看增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣達集團旗下達明（4585）衝刺機器人業務，今年業績持續向上。達明預計，今年下半年業績將優於上半年，全年目標維持成長二至三成。此外，達明將於9月提出登錄興櫃申請，後續目標轉上市，預計最快明年10月上市。

廣明暨達明董事長何世池指出，今年上半年達明成績雖然還不錯，但整體來看，大環境還是有點辛苦，主要受到地緣政治、通膨等因素影響所致。

達明今年7月營收0.97億元，月減29.6%、年減8.76%；累計前七月營收8.63億元、年增23.9%，為歷史新高。

展望後市，達明表示，保守來看，下半年業績將優於上半年，全年目標成長二至三成。據了解，達明正積極布局車用及半導體領域客戶專案，相關業務有機會在下半年或明年發酵。

達明目前主要客戶為電子製造業、半導體及部分傳產業，近年持續拓展客戶領域。而從全球市場業績比重來看，歐洲為最大宗，其次為中國大陸、日本、台灣及其他地區等。

達明參加台北自動化工業大展，展示具有AI功能的全方位智慧協作機器人系列TM AI Cobot，推出重磅新品TM30S，擁有內建AI的性能及高負載能力。達明機器人圍繞AI技術，展示智慧製造領域的多種應用，包括AI混箱卸棧、AI瑕疵檢測、AI數位孿生及AI半導體視覺定位。

AI 半導體 達明機器人

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