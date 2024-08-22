亞灣新創展 創櫃板區吸睛

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司的知名度，櫃買中心帶領三家創櫃板公司參加「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」，活動將於明（23）日至24日期間舉辦，地點在高雄展覽館北館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置的「創櫃新星主題專區」。

「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」是數位時代於高雄舉辦的大型新創企業展。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場提供文宣品供民眾取閱並設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。

本次共同參展的三家創櫃板公司各具特色，包括專精農食循環經濟的京冠生物科技（7407）、經營校園市場通路的麗文文化，及提供婦科保健服務的健談等企業。

櫃買中心指出，此次活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，期待藉由參加本展，能夠活絡南高屏地區創新能量，提供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。

創櫃板 櫃買中心

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