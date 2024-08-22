中光電 奪軍用無人機標案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人公司參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案評選，根據國防部公布決標結果，一舉得標微型1,485架、監偵型1,552架，兩案共3,037架，是這次軍用商規六款無人機購案中，採購數量最多的得標廠商。

中光電智能機器人投入智能無人機核心技術開發與製造十年有成，這次得標的兩款「微型無人機」、「監偵型無人機」，展現自主研發實力和在地產製優勢。產品具備AI目獲與追隨、AI隨點隨追、可見光與熱影像融合、通訊抗干擾等創新技術，並支援ATAK與指管輔助的整合能力，可因應作戰環境變化，自主快速反應，持續執行飛行偵蒐任務，展現強韌不對稱戰力。

中光電今年5月投標國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案，皆順利通過陸軍與海軍的樣機驗測，取得合格廠商資格。

中光電 國防部 無人機

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