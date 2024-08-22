櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司2024年第2季財務報告，櫃買中心已於8月16日至21日陸續推出三場次特色產業主題的「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈的迴響，下周將於8月26日、27日及28日接續推出「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」等三個豐富主題，舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心指出，櫃買市場具有完整的生技產業聚落，為高能見度的特色類股，因此本次於8月26日（周一）推出「生技醫療」主題，邀請專精再生醫療研發的長聖（6712）及訊聯，及專注高門檻技術以品牌藥及新藥併進的製藥廠健喬等三家公司到場說明。

此外，臺灣電子產業擁有完整供應鏈體系及豐富研發製造經驗，將於8月27日（周二）接續推出「電子與資訊」主題，由深耕靜電防護領域的IC設計商晶焱、半導體電子零組件的專業代理商茂綸，及聚焦數位、印刷、雲端及IT整合的綜合服務運營商上奇等三家公司的經營團隊出席。

最後於28日（周三）壓軸安排「科技與醫療」主題，邀請醫療工業電腦廠勁豐、致力於影像擷取卡等視訊產品的IC設計製造聰泰，及基因檢測廠商訊聯基因與會。

本系列業績發表會主題精采豐富，歡迎投資人踴躍報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw），8月26日至8月28日共計三場次之業績發表會，投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

另為方便未能即時參與活動的投資人也能了解上開公司營運狀況及未來發展策略，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。